Умерла первая жена Дональда Трампа

На 74-м году жизни скончалась первая жена 45-го президента США Дональда Трампа – Ивана Трамп. У пары есть трое общих детей: Дональд младший, Иванка и Эрик, пишет Reuters.

«Мне очень грустно сообщить всем тем, кто ее любил, а их много, что Ивана Трамп умерла в своем доме в Нью-Йорке», - написал Дональд Трамп в сообщении на платформе социальных сетей Truth Social.

Бывший американский президент заметил, что его первая жена была замечательной, красивой и удивительной женщиной, прожившей замечательную и вдохновляющую жизнь.

Известно, что пара состояла в браке с 1977 по 1992 год.