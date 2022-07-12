ЕС выступил с заявлением в связи с ударом по Виннице

В связи с ракетным ударом по Виннице, повлекшим значительные человеческие жертвы, глава дипломатии Европейского Cоюза Жозеп Боррель и европейский комиссар по кризисному регулированию Янеш Ленарчич выступили с совместным заявлением.

«Сегодня российские силы атаковали гражданское здание и культурный центр в городе Винница, убив более 20 человек и ранив десятки других, многие из них в критическом состоянии. Европейский Союз самым решительным образом осуждает эти продолжающиеся неизбирательные обстрелы гражданских объектов, включая больницы, медицинские учреждения, школы и убежища. Это зверство в Виннице является последним в длинной череде жестоких нападений, направленных против мирных жителей и гражданской инфраструктуры», - сказано в заявлении Евросоюза.

Боррель и Ленарчич напомнили, что война России против Украины «бушует в стране уже более четырех с половиной месяцев».

«Буча, Мариуполь, Краматорск, Кременчуг, Славянск, Часов Яр, Харьков, Одесса, а теперь и Винница. Тысячи мирных жителей уже убиты. Это поведение России при полном игнорировании международного гуманитарного права должно быть немедленно прекращено», - цитирует текст заявление «Интерфакс-Украина».