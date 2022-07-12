Мурад Самедов, собкор, Раманы 01:38

На протяжении последних лет власти Азербайджана целенаправленно проводят в жизнь комплексную программу развития старинных бакинских поселков, раскинувшихся по Апшеронскому полуострову. Несмотря на заложенные в них архитектурное своеобразие и мощный туристический потенциал, они долгое время оставались своеобразными островками традиционного уклада жизни коренных бакинцев.

Апшеронские поселки, как модные европейские курорты Большинство поселков не вылезало из коммунальных проблем, к ним, как правило, не вели нормальные дороги, а с наступлением вечерних часов они погружались во мрак. Словом, о каком туризме могла идти речь, если большинство местных жителей мечтало перебраться в город в поисках более комфортной жизни? Именно на этом безрадостном фоне и был запущен масштабный проект реконструкции апшеронских поселков, в рамках которого каждый из них получил свою концепцию развития, основанную на его исторической уникальности. И хотя после реставрационных работ преображенные бакинские поселки приобретают изысканный европейский лоск, они, в то же время, не утратили присущий им национальный колорит. Всем известные Балаханы из пыльного захолустья с огромной свалкой бытовых отходов превратились в утопающую в зелени «туристическую Мекку», которая привлекает тысячи зарубежных туристов. Не случайно Балаханы называют сегодня «бакинским Санторини». До полной неузнаваемости изменился и поселок нефтяников Биби-Эйбат, удивительно напоминающий сегодня прибрежные городки Италии. Свое второе рождение переживает в эти дни поселок Раманы – один из древнейших населенных пунктов на побережье Апшеронского полуострова.

Окруженное нефтяными промыслами поселение превратилось в элегантный туристический оазис с ярко оформленными домами, мощеными улицами и разноцветными клумбами. Вслед за Балаханами и Биби-Эйбатом теперь и кварталы Раманов стали напоминать районы модных европейских курортов: превращенные в сказочные домики фасады жилых зданий, своеобразные панно на стенах домов, сделанные с большим вкусом инсталляции, а также оригинальные композиции флористов приводят в восторг иностранцев. Римские каникулы в Раманы Для гостей Азербайджана прогулка по Раманам начинается со здания «инфотура», расположенного в центре поселка. Сам поселок невелик и состоит всего из нескольких улиц – Гасанбека Зардаби, Ханлара, Мирзааги Алиева, Абдуррагим бека Ахвердиева и еще нескольких вокруг старинного кладбища. Таким образом, обойти Раманы можно за какие-то полчаса. Но если туристам повезет с гидом, то эта прогулка станет для них увлекательнейшим историческим путешествием. Раманы являются одним из наиболее насыщенных историческими памятниками апшеронских поселков. По одной из версий, свое название он получил, благодаря римскому легиону, разбившему здесь лагерь в I веке нашей эры. Эта версия подтверждается наскальными надписями, обнаруженными на скалах в Гобустанском историко-художественном заповеднике. В переводе одна из надписей гласит: «Время императора Доминициана Цезаря Августа Германского, Луций Юлий Максим, Центурион XII легиона Молниеносного».

Отряд XII римского легиона, очевидно, направился в сторону Баку и мог быть уничтожен или остановлен на его подступах. По мнению ряда азербайджанских историков, их лагерь мог быть разбит на месте нынешних Раманов. И хотя какие-либо значимые исторические памятники римляне здесь не оставили, об их присутствии в поселке напоминают его название, а также местная пиццерия под исчерпывающим названием «Центурион XII легиона Молниеносного». Впрочем, поселок богат памятниками других исторических эпох. Самый известный из них – это крепость Рамана, представляющая собой четырёхугольную башню, окружённую крепостными стенами толщиной до полутора метров. Раманинскую башню построили по приказу Ширваншахов в середине XII века на вершине отвесной скалы. Такое расположение позволило ей органично слиться со скалистым ландшафтом Апшерона. Высота четырехугольной башни, состоящей из четырех ярусов, составляет 12 метров. В этой связи уместно напомнить, что крепость Рамана была излюбленным объектом азербайджанских кинематографистов. Именно здесь снимались такие шедевры азербайджанского кинематографа, как «Кероглу», «Насими», «Бабек» и др. Вымощенные камнем улицы поселка словно созданы для пеших прогулок. Вдоль улиц выстроились отреставрированные старинные дома, стены которых разрисованы в стиле «стрит-арт». Искусством флористов заборы некоторых домов превращены в декоративные сады со свисающими гроздьями ярких цветов. Эта ласкающая взор картина мысленно уводит приезжих в сказочные городки на побережье Средиземного моря.

Еще одним древним памятником в поселке является баня Новрузгулу. Полуразрушенное здание прошлого века было полностью отреставрировано и предстало перед посетителями в первозданном виде. Тем не менее, использовать этот памятник по его назначению власти, все-таки, не решились, превратив баню Новрузгулу в музей. Чуть дальше расположена и вторая историческая баня, которую также полностью отреставрировали. Ею заведует бойкая женщина средних лет, которая не только рассказывает туристам, что баню построили ее предки, но и показывает документы, якобы подтверждающие её права на владение историческим памятником. «Она считает, что баня принадлежит ей, - с улыбкой рассказывает сопровождающий меня Мирзабек. – Понятно, что никаких документов на баню у нее нет. Но женщине никто не перечит, пусть себе «владеет» баней, кому это мешает?..» Мирзабек не является гидом в привычном понимании этого слова. Он родился и вырос в Раманах, отсюда уехал в поисках работы и лучшей жизни, а вернулся в родной поселок, когда начались масштабные работы по его реконструкции. Дело в том, что ООО Bakı Abadlıq Xidməti, которое проводит в поселке ремонтные и реставрационные работы, старается нанимать преимущественно уроженцев поселка, которым доверяют контроль за ремонтными работами. Такие «смотрящие», как Мирзабек, выслушивают жалобы и пожелания односельчан и помогают их решать.

Местные жители относятся к ним с большим доверием, поскольку они «свои». Не случайно за неполные полтора часа нашей прогулки по Раманам, к Мирзабеку с различными проблемами и просьбами обратились несколько человек. Кто-то просил установить скамейку у дома, кто-то – решить вопрос с вертикальным садоводством… Готовый бизнес «под ключ» К слову, вертикальное садоводство – это своеобразная «визитная карточка» поселка Раманы. Если вкратце, то ООО Bakı Abadlıq Xidməti предлагает местным жителям установить на заборе своего дома вертикальные грядки с капельным орошением. В грядках можно выращивать клубнику и различную зелень, пригодную для употребления в пищу. Условия этой незамысловатой сделки можно сформулировать, как 50:50. То есть, местный житель получает «под ключ» готовый бизнес и ему остается только добросовестно ухаживать за грядками. Благодаря Мирзабеку, мне удалось зайти в несколько дворов, охваченных этим необычным и, на мой взгляд, очень красивым проектом. Однако узнать какие-либо подробности о коммерческой выгоде «висячих садов Семирамиды» так и не удалось. Избегая этой темы, местные жители охотно демонстрировали свое уникальное хозяйство и наперебой благодарили за него азербайджанское правительство. «Я смотрела на соседние поселки и всегда завидовала, - сказала нам местная жительница, демонстрируя свое хозяйство. – Исторически так сложилось, что Раманам, как правило, уделяли меньше внимания, чем соседним поселкам. У нас всегда были проблемы с дорогами, с освещением... Но сегодня наш поселок просто не узнать! Спасибо господину президенту, мы гордимся за свои Раманы».

По словам Мирзабека, программа самозанятости в форме проекта вертикального садоводства была встречена местными жителями с восторгом. В большинстве дворов люди выращивают клубнику и различные приправы как для себя, так и на продажу. Благодаря реконструкции в Раманах появилось самое главное – работа. «Большинство местных жителей традиционно работали в нефтяной сфере, отсюда постоянно уезжала молодежь, - рассказывал Мирзабек, одновременно обращая мое внимание на аутентичный магазин мужской обуви Ramana Castle. – Но уже сейчас в Раманах открыто около 300 новых рабочих мест, а в перспективе их число планируется довести до четырехсот пятидесяти. В поселке открываются различные мастерские, магазины, кафе, рестораны... Важно, что при найме на работу преимущество отдается местным жителям». И роботы пришли в Раманы Заходим в магазин Ramana Castle. Здесь по вполне бюджетным расценкам предлагают целую линию мужской обуви ручного производства. Продукция уже пользуется большим спросом как у туристов, так и у жителей поселка. Чуть дальше расположены магазины, в которых продаются различные варенья, сухофрукты, целительные настойки и другие продукты местного производства. Особое внимание здесь уделяется организации полезного досуга для местных жителей. В поселке появился современный спортивный комплекс со стадионом, на поле которого проходят игры местных команд. Страсти на футбольных матчах кипят нешуточные, последняя игра чуть было не завершилась побоищем после того, как одна из команд уличила соперников в привлечении слишком большого количества легионеров. Впрочем, ситуацию удалось разрешить мирным путем. Невозможно пройти мимо небольшого здания с вывеской AzerRobot. Мирзабек рассказывает, что недавно в поселке был открыт для молодежи кружок робототехники, который сразу же стал популярным. Вслед за ним местная молодежь потянулась и на компьютерные курсы, а также в секции по изучению иностранных языков.