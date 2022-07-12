США усложнят передачу Турции истребителей F-16

Палата представителей Конгресса США проголосовала за поправку к оборонному бюджету, которая усложнит передачу Турции истребителей F-16, требуя гарантий, что Анкара не будет вторгаться на них в воздушное пространство Греции, передает Reuters.

За проголосовали 244 конгрессмена, против – 179. С инициативой выступили представители Демократической партии Фрэнк Пэллон и Крис Паппас.

После того, как Палата представителей проголосует за оборонный бюджет на $850 млрд, свою версию документа будет утверждать Сенат. После этого две палаты должны будут выработать консолидированную версию документа.

Напомним, что США исключили Турцию из программы производства F-16 за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.