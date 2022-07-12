Азербайджан завоевал золото на Всемирных играх в США

В финале весовой категории свыше 91 кг он уверенно победил хорвата Анто Сирича – 3:0.

Благодаря этому успеху Азербайджан не остался без золотых наград на нынешних Играх. Также в активе нашей сборной бронза, завоеванная в спортивной аэробике в соревнованиях по аэродэнсу.

Помимо этих двух видов, Азербайджан также был представлен в США в каратэ и в художественной гимнастике. На данный момент мы занимаем в общекомандном зачете 33-е место. Лидирует Германия, у которой 18 золотых наград.

За всю историю Всемирных игр, которые проводятся с 1981 года, Азербайджан завоевал восемь медалей – три золота, два серебра и три бронзы.

Всего в Бирмингеме разыгрываются награды в 30 видах спорта. Соревнования завершатся 17 июля.

Всемирные игры обычно проводятся каждые четыре года – на следующий год после летней Олимпиады. Изначально Всемирные игры задумывались как выставка для видов спорта, не входящих в олимпийскую программу. Однако в США разыгрываются медали и в некоторых олимпийских видах.