Moody’s объявило о дефолте Беларуси

В отчете Moody's указывается, что Минфин Беларуси произвел купонные выплаты по еврооблигациям Belarus-27 в белорусских рублях, держатели бондов не смогли их получить. Республика должна была выплатить $22,9 млн, их невыплату по истечении льготного периода Moody's расценило как дефолт.

Президент России Владимир Путин 22 июня подписал указ о выплатах по внешнему долгу в рублях. Следом, решение о погашении долговых обязательств в национальной валюте приняла Беларусь.

После того как Россия объявила, что перейдет на выплаты в рублях, Минфин РФ сообщил о первом таком погашении купонов по облигациям 23 июня. 27 июня Bloomberg написал, что Россия допустила первый с 1918 года дефолт по внешнему долгу. Кремль с этим категорически не согласился. Однако Moody’s тоже расценило ситуацию как дефолт России. Событием дефолта агентство назвало тот факт, что держатели российских суверенных еврооблигаций не получили купонные выплаты на сумму $100 млн. Речь идет о двух выпусках еврооблигаций – долларовых со сроком погашения в 2026 году и номинированных в евро со сроком погашения в 2036 году. Российский Минфин в свою очередь заверил, что обязательства были исполнены в полном объеме. Выплаты в оригинальных валютах были произведены 20 мая платежному агенту – Национальному расчетному депозитарию (НРД), уточнили в ведомстве. Ответственность за то, что они не дошли до держателей, в Минфине РФ возложили на международные расчетно-клиринговые системы.