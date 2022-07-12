«Историческое решение»: Саудовская Аравия полностью открывает небо для Израиля

Саудовская Аравия объявила, что откроет свое воздушное пространство для всех авиакомпаний, которые «соответствуют ее требованиям». Аэропорты страны начнут обслуживать рейсы, в том числе, в Израиль и из Израиля, передает израильский 9 канал.

Согласно заявлению Управления гражданской авиации королевства, принятое решение призвано укрепить позиции Саудовской Аравии как глобального транспортного авиаузла, соединяющего три континента, а также увеличить объемы международного воздушного сообщения.

«Это историческое решение, которое прокладывает путь к более интегрированному, стабильному и безопасному Ближнему Востоку. Также оно важно и необходимо для процветания и безопасности Соединенных Штатов и Израиля», - прокомментировал новость советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Открыв свое воздушное пространство, Саудовская Аравия выполнила свои обязательства по Чикагскому соглашению 1994 года и больше не проводит избирательную политику по отношению к иностранным гражданским авиакомпаниям, желающим использовать ее воздушное пространство. Впервые это крупнейшее государство на Аравийском полуострове открывает небо для израильских гражданских самолетов. Решение Саудовской Аравии сокращает для израильских самолетов на 2,5 часа время полета в Мумбаи, почти на три часа – время полета в Бангкок, на полтора часа – время полета в Мельбурн. Ожидается также, что после прибытия президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию, Эр-Рияд даст разрешение на прямые полеты из Израиля для участников хаджа.