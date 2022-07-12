Американские аналитики: россияне готовят масштабное наступление в Донбассе
Россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск – Северск – Бахмут, сообщил американский Институт исследования войны (ISW).
В то же время пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено.
Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, одновременно с тем проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск – Северск – Бахмут.
Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.