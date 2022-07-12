Американские аналитики: россияне готовят масштабное наступление в Донбассе

Россияне, вероятно, в скором времени начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск – Северск – Бахмут, сообщил американский Институт исследования войны (ISW).

В то же время пока неизвестно, как начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено.

Отмечается, что россияне взяли оперативную паузу, одновременно с тем проводили ограниченные наземные атаки на линии Славянск – Северск – Бахмут.

Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.