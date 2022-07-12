Bellingcat и The Insider стали нежелательными в России

Генеральная прокуратура РФ признала «нежелательной» деятельность на территории Российской Федерации четырех иностранных неправительственных организаций, в том числе расследовательского проекта Bellingcat и издания The Insider. Установлено, что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, сообщили ТАСС в Генпрокуратуре.

По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранных неправительственных организаций Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды), The Insider (Латвия), «Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы» (CEELI Institute) (Чехия). Соответствующая информация, заявили в Генпрокуратуре РФ, направлена в Минюст России для внесения этих организаций в перечень «нежелательных».

Нежелательным организациям запрещено вести деятельность на территории РФ под угрозой административного и уголовного наказания.