Россия создаст собственный эталон нефти

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, ключевые российские министерства, производители нефти и Центральный банк планируют начать торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Согласно плану, Россия собирается привлечь к этому иностранных партнеров, чтобы достичь достаточных объемов торговли для установления бенчмарка с марта по июль 2023 года.

Два неназванных российских чиновника подтвердили Bloomberg, что ведется работа над созданием эталонного сорта нефти с целью обеспечить торговлю сырьем без какого-либо внешнего давления или ограничений. По словам одного из собеседников, предложение стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) установить предельную цену на российскую нефть еще раз доказало необходимость создать российский эталон. Согласно документу, план «находится на ранней стадии».

В конце июня Bloomberg сообщал, что «Большая семерка» обдумывает возможность установить потолок цен на российское сырье за счет ограничения цен на ее страхование и перевозку. О том, что страны G7 рассматривают установление потолка цен как способ ограничить доходы России от энергоносителей, писало и Reuters. По данным Bloomberg, речь может идти об ограничении цены $40-60.

Основной экспортный сорт России - Urals. Цена барреля этой марки привязана к цене барреля североморской Brent с дисконтом. В мае дисконт Urals к мировому эталону Brent достигал 30%, пишет РБК.