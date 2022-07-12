«Азпетрол» отмечает свое 25-летие

Создание, развитие и успешная деятельность компании «Азпетрол» стали возможными благодаря работе общенационального лидера Гейдара Алиева в области развития экономики и предпринимательства в Азербайджане и подписанию в 1994 году «Контракта века». Задачи новой нефтяной стратегии, которая продолжает осуществляться под руководством президента Ильхама Алиева, являются дорожной картой деятельности компании «Азпетрол».

Компания «Азпетрол» с самого начала своей деятельности - 15 июля 1997 года - с открытием первой АЗС на Тбилисском (ныне Московском) проспекте в Баку импортировала в Азербайджан самые современные технологии, разрабатывала и применяла системы оперативного управления, соответствующие международным стандартам, открывала рабочие места, став одной из компаний, давших толчок к становлению и развитию частного сектора в Азербайджане.

Основным видом деятельности компании является розничная и оптовая продажа топлива. В настоящее время в большинстве экономических зон Азербайджана работают 92 АЗС под брендом «Азпетрол». Историческая победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, поставила на первый план вопрос о пересмотре плана стратегического развития компании и расширении масштабов ее деятельности на освобожденных территориях. В настоящее время в этом направлении идет подготовка, и первым делом бренд «Азпетрол» появится на территории поселка Суговушан. В целом новые АЗС, которые будут открыты в Карабахе, будут как традиционными стационарными, так и мобильными, передвижными - новыми для компании.

Компания «Азпетрол» с 2002 года начала внедрять программы по безналичному расчету Petrol Plus Offline и Petrol Plus Online. В соответствии с реализуемыми в Азербайджане мерами по расширению безналичных расчетов компания увеличила количество платежных карт в обращении до 150 тысяч.

55% всех продаж компании осуществляется безналичным путем. В целом по стране доля Azpetrol по числу операций, производимых посредством POS-терминалов, составляет 3 процента. За 4 месяца 2022 года объем продаж компании с использованием POS-терминалов для оплаты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 90 процентов.

«Азпетрол» входит в число крупнейших работодателей Азербайджана, в настоящее время в компании работают около 3300 сотрудников. Повышение кадрового потенциала и развитие профессиональных навыков сотрудников являются приоритетными направлениями деятельности компании.

Достижения компании высоко оцениваются местными и международными институтами. За последние 25 лет компания была удостоена 9 международных и 18 местных наград за образцовую работу и высококачественные услуги, предоставляемые клиентам. Среди них можно отметить международные сертификаты ISO 9001-2015 (Система менеджмента качества), ISO - 14001:2015 (Система экологического менеджмента) и ISO - 45001:2018 (Система менеджмента охраны труда и техники безопасности). Аудит всех трех сертификационных требований проведен 11 декабря 2020 года и действует до 22 июня 2023-го.

«Азпетрол» - всегда на пути к развитию!