Джонсон против Риши Сунака

Уходящий в отставку британский премьер Борис Джонсон призвал выбывших из гонки претендентов на пост главы Консервативной партии и премьера страны поддержать любую кандидатуру, кроме экс-министра финансов Риши Сунака, пишет The Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, Борис Джонсон призывает выбывших кандидатов из гонки на пост лидера консерваторов поддерживать "кого угодно, кроме Риши". По словам собеседников The Times, премьер полагает, что экс-глава британского Минфина "не должен стать премьер-министром".

Источники считают, что сотрудники Даунинг-стрит испытывают к Сунаку личную неприязнь. "Все в команде Даунинг-стрит, 10 ненавидят Риши. Это личное. Это имеет враждебный характер. Они не осуждают Саджида Джавида (бывший глава Минздрава - ред.) за свержение Джонсона. Они винят в этом Риши. Они считают, что он планировал это на протяжении месяцев", - приводит издание слова источника.