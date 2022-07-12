Евросоюз замедлит отправку помощи Украине

Помощь Украине, которую Евросоюз обещал пару месяцев назад, отодвигается на второй план после обострения внутриевропейских проблем, сообщает Bloomberg.

Ранее председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине €9 миллиардов в качестве экстренных кредитов. Однако пока чиновники договорились только об отправке одного миллиарда евро.

При обсуждении этого вопроса министрами финансов европейских стран еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что пик инфляции в еврозоне ожидается в конце года. По его мнению, правительства должны подготовиться к последствиям украинской войны и «обеспечить сильную экономическую реакцию на них внутри Европы». Это необходимо для защиты жителей европейских стран.

По мнению экспертов, ЕС столкнется с новыми вызовами, поскольку призрак полного прекращения поставок российского газа и ужесточение денежно-кредитной политики рискуют подтолкнуть регион ко второй рецессии за два года.