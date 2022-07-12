В Баку на улице нашли боеприпасы
На горячую линию «112» МЧС поступила информация, что в Баку на улице Мирали Гашгая нашли боеприпасы.
В пресс-службе МЧС сообщили, что на место прибыла оперативная группа по очистке от мин Службы спасения особого риска. Во время осмотра были найдены два электрических детонатора и запал для гранаты УЗРГМ.
Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания. На месте нахождения боеприпасов и близлежащей территории других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено, отмечается в сообщении.