В Баку на улице нашли боеприпасы

На горячую линию «112» МЧС поступила информация, что в Баку на улице Мирали Гашгая нашли боеприпасы.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на место прибыла оперативная группа по очистке от мин Службы спасения особого риска. Во время осмотра были найдены два электрических детонатора и запал для гранаты УЗРГМ.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания. На месте нахождения боеприпасов и близлежащей территории других опасных или подозрительных предметов не было обнаружено, отмечается в сообщении.