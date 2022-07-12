Израиль больше не против передачи спорных островов Саудовской Аравии

Израиль снял все возражения против передачи Саудовской Аравии египетских островов Тиран и Санафир, занимающих важное стратегическое положение на выходе из залива Акаба в Красное море, сообщают «Детали» со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно данным источников, Израиль утвердил проект соглашения с США по этим островам, которое фактически является соглашением между Израилем и Саудовской Аравией. Сделке, которую сейчас продвигает Белый дом и которая приурочена к визиту президента Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, окончательно дан зеленый свет, отмечает издание.

По словам источников, окончательный план сделки по островам был представлен Израилю 13 июля американской стороной. Он был одобрен премьер-министром Яиром Лапидом, министром обороны Бени Ганцем и Советом по национальной безопасности.