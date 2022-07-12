Израиль больше не против передачи спорных островов Саудовской Аравии
Израиль снял все возражения против передачи Саудовской Аравии египетских островов Тиран и Санафир, занимающих важное стратегическое положение на выходе из залива Акаба в Красное море, сообщают «Детали» со ссылкой на источники в правительстве.
Согласно данным источников, Израиль утвердил проект соглашения с США по этим островам, которое фактически является соглашением между Израилем и Саудовской Аравией. Сделке, которую сейчас продвигает Белый дом и которая приурочена к визиту президента Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, окончательно дан зеленый свет, отмечает издание.
По словам источников, окончательный план сделки по островам был представлен Израилю 13 июля американской стороной. Он был одобрен премьер-министром Яиром Лапидом, министром обороны Бени Ганцем и Советом по национальной безопасности.
Спор между Египтом и Саудовской Аравией решается мирным путем. Египет готов отдать острова в обмен на инвестиции. Но Саудовская Аравия требует убрать с островов международных наблюдателей. Израиль не возражает против передачи островов, однако взамен международных наблюдателей требует других гарантий свободы судоходства: ведь через эти острова проходит путь в Эйлат. Израиль хочет быть уверен, что египетские обязательства на этот счет «перейдут по наследству» Саудовской Аравии. По информации источников, сейчас найден ряд решений этой проблемы.
По новому плану, Эр-Рияд подпишет соглашение с Каиром относительно передачи островов и одновременно направит США гарантийное письмо с подробным изложением своих обязательств в отношении свободы судоходства и мер безопасности в Тиранском проливе. Администрация Байдена со своей стороны направит Израилю письмо с подробным изложением обязательств Саудовской Аравии и с дополнительными гарантиями США по надзору за соблюдением саудитами своих обещаний.
Источники издания также сообщили, что Бени Ганц и оборонный истеблишмент Израиля вполне удовлетворены такими гарантиями и считают, что подобный обмен письмами учитывает интересы безопасности Израиля. Предполагается, что международные наблюдатели, которые находятся сейчас на островах Тиран и Санафир, будут переведены на новые позиции на Синайском полуострове в Египте. Инспекторов заменят камеры наблюдения, через которые будет поступать информация обо всем, что происходит на островах и в Тиранском проливе.