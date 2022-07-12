В США объяснили, почему призвали своих граждан срочно выехать из Украины

В Госдепе США объяснили вчерашнее сообщение американского посольства о призыве немедленно покинуть Украину. Такой шаг объясняют приоритетом безопасности своих граждан. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Госдепа США.

"Государственный департамент США не имеет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Мы стремимся предоставлять гражданам США четкую, своевременную и достоверную информацию о каждой стране мира, чтобы они могли принимать обоснованные решения о поездке", - поясняют изданию.

То есть таким образом посольства и консульства США за рубежом выпускают оповещения по необходимости, чтобы сообщать гражданам США о конкретных событиях и изменениях, происходящих на местном уровне, в режиме реального времени.