РФ впервые в истории мировых войн применила против Украины все типы ракет

Россия впервые в истории мировых войн применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине. Об этом заявил на брифинге полковник, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Нигде в мире такого еще не было, и мы делаем все возможное, чтобы отразить эти атаки", - цитирует Игната korrespondent.net.

В то же время представитель напомнил, что противник уже 2,5 месяца не залетает в воздушное пространство Украины и изменил свою тактику.