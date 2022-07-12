Дроны – не дротики. Иран догнал и перегнал Россию горячая тема

Джавад Шабири, автор haqqin.az

Иран планирует передать России несколько сотен боевых дронов. Об этом на днях заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме. Кроме того, он сообщил, что Иран готовится начать обучение российских военных для работы с этими дронами.

Не успел Салливан это произнести, как тут же последовала волна опровержений в иранских и российских СМИ. Причем опровержений категоричных, создается такое впечатление, вышедших буквально из-под одного пера, уж слишком они похожи стилистически.

Тема «иранских беспилотников для России» после заявления Салливана не закрыта и еще послужит пропаганде

О версиях появления этого заявления чуть ниже. Пока же представляет интерес обсуждение того, возможно ли это в принципе. Неужели российский ВПК деградировал настолько, что готов закупать беспилотники у Ирана, который больше известен как импортер иностранного вооружения?

Приходится признать, что Иран здесь действительно обогнал Россию. И обогнал серьезно. Массовое развитие отечественных БПЛА здесь развивается со времен аж ирано-иракской войны, сколько бы примитивными не были те изделия. Так, например, в 1986 году на заводах Qods Aviation Industries было положено начало семейству дронов Ababil, которые затем были переданы движению «Хезболла», хуситам, ХАМАС, иракской «Катаиб Хезболле» и другим иранским прокси.

Противостояние с противником, имеющим развитую и высокотехнологическую индустрию, тоже может оказаться полезным. Тегеран просто обязан был создать свои беспилотники, пусть и не слишком совершенные, но пригодные к массовому производству в самых примитивных условиях и дешевые по цене.

Первые иранские дроны Ababil пришли на помощь «Хезболле», хуситам, ХАМАС, иракской «Катаиб Хезболле» и другим иранским прокси

При этом немаловажно, что иранская промышленность БПЛА развивается в XXI веке не в последнюю очередь за счет копирования образцов американских и израильских БПЛА. Так, например, дизайн и устройство БПЛА Qods Yasir позаимствованы с перехваченного иранской армией американского БПЛА Boeing Insitu ScanEagle. Shahed 171 Simorgh и Saegheh-2 были произведены на основе американского RQ-170 Sentinel, который нарушил воздушное пространство Ирана в 2011 году.

Активно используемые Ираном в Сирии Shahed 129 по форме и функционалу напоминают MQ-1 Predator, а Shahed 149 Gaza похожи на MQ-9 Reaper. Эксперты также предполагают, что Mohajer-6 может быть репликой итальянского Selex ES Falco.

Что же касается дорогостоящей электроники для этих аппаратов, то Иран старается здесь слишком не заморачиваться и применяет собственные разработки, менее качественные, но более дешевые. А в случае необходимости закупает их нелегальным путем на Западе. Достаточно посмотреть архивы американских и европейских газет за последнее десятилетие – и сразу всплывает массив информации, связанный с такими закупками. Именно благодаря им некоторые виды иранских БПЛА оказались оборудованы популярным австрийским двигателем Rotax-914, который также установлен на американские БПЛА MQ-1 Reaper и европейские Elbit Hermes 900 и IAI Heron.

Потом Аллах послал Ирану БПЛА Qods Yasir

Словом, Иран обошел Россию в сфере производства БПЛА сразу на несколько корпусов. При этом внеся необходимые изменения в собственные уставы, тогда как в российских общевойсковых уставах беспилотники до сих пор даже не упоминаются. Но Тегеран всегда был готов делиться своими успехами в этой сфере с Москвой. Теперь уже можно сказать то, что до недавнего времени тщательно скрывалось – еще в 2014 году иранцы готовы были передать российской стороне технологии копирования американского RQ-170 Sentinel и даже передать для изучения захваченный ими образец.

Тогдашний главнокомандующий Военно-космическими силами России генерал Бондаренко даже вылетал в Иран и высоко оценил иранское предложение. Но в Москве было принято решение о нецелесообразности данного проекта, российская сторона ожидала, что в этой сфере ей помогут израильтяне, а что там дадут «эти иранцы»? С Израилем не случилось, и российская армия осталась без всей линейки БПЛА, которые сейчас существуют только в демонстрационных моделях.

Война Азербайджана в 2020 году, операция турецкой армии в Ливии и «специальная военная операция» Москвы в Украине заставила российский генералитет спохватиться – но время уже упущено. Поставки БПЛА из Ирана для российской армии желательны, но невозможны, поскольку Тегеран не хочет «подставляться» перед Западом, пусть даже «ядерная сделка» и висит на волоске.

Россия очнулась после войны в Карабахе и Ливии

Есть серьезные основания полагать, что информацию о запросе российской стороны на иранские БПЛА Западу «слили» сами иранцы, сделав эти поставки фактически невозможными – слишком уж пристально за этой сферой будут следить западные спецслужбы. Зато Тегеран продемонстрировал Западу свою «добрую волю» и благожелательное отношение к «серому экспорту» иранской нефти в Азию.

Но тема «иранских беспилотников для России» после заявления Салливана не закрыта и еще послужит пропаганде. Американская администрация будет активно использовать эту тему в диалоге со своими партнерами в ближневосточном регионе, пытаясь внушить им мысль, что «Тегеран готов на все, чтобы поддержать агрессивные действия любых сил, дестабилизирующих мировой порядок».

Это с одной стороны. А с другой – что «Россия готова на сотрудничество с кем угодно, чтобы преуспеть в Украине». И в первом, и во втором случае США оказываются в выигрыше.