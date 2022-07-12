Джавад Шабири, автор haqqin.az 12:27

Иран планирует передать России несколько сотен боевых дронов. Об этом на днях заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме. Кроме того, он сообщил, что Иран готовится начать обучение российских военных для работы с этими дронами. Не успел Салливан это произнести, как тут же последовала волна опровержений в иранских и российских СМИ. Причем опровержений категоричных, создается такое впечатление, вышедших буквально из-под одного пера, уж слишком они похожи стилистически.

О версиях появления этого заявления чуть ниже. Пока же представляет интерес обсуждение того, возможно ли это в принципе. Неужели российский ВПК деградировал настолько, что готов закупать беспилотники у Ирана, который больше известен как импортер иностранного вооружения? Приходится признать, что Иран здесь действительно обогнал Россию. И обогнал серьезно. Массовое развитие отечественных БПЛА здесь развивается со времен аж ирано-иракской войны, сколько бы примитивными не были те изделия. Так, например, в 1986 году на заводах Qods Aviation Industries было положено начало семейству дронов Ababil, которые затем были переданы движению «Хезболла», хуситам, ХАМАС, иракской «Катаиб Хезболле» и другим иранским прокси. Противостояние с противником, имеющим развитую и высокотехнологическую индустрию, тоже может оказаться полезным. Тегеран просто обязан был создать свои беспилотники, пусть и не слишком совершенные, но пригодные к массовому производству в самых примитивных условиях и дешевые по цене.

При этом немаловажно, что иранская промышленность БПЛА развивается в XXI веке не в последнюю очередь за счет копирования образцов американских и израильских БПЛА. Так, например, дизайн и устройство БПЛА Qods Yasir позаимствованы с перехваченного иранской армией американского БПЛА Boeing Insitu ScanEagle. Shahed 171 Simorgh и Saegheh-2 были произведены на основе американского RQ-170 Sentinel, который нарушил воздушное пространство Ирана в 2011 году. Активно используемые Ираном в Сирии Shahed 129 по форме и функционалу напоминают MQ-1 Predator, а Shahed 149 Gaza похожи на MQ-9 Reaper. Эксперты также предполагают, что Mohajer-6 может быть репликой итальянского Selex ES Falco. Что же касается дорогостоящей электроники для этих аппаратов, то Иран старается здесь слишком не заморачиваться и применяет собственные разработки, менее качественные, но более дешевые. А в случае необходимости закупает их нелегальным путем на Западе. Достаточно посмотреть архивы американских и европейских газет за последнее десятилетие – и сразу всплывает массив информации, связанный с такими закупками. Именно благодаря им некоторые виды иранских БПЛА оказались оборудованы популярным австрийским двигателем Rotax-914, который также установлен на американские БПЛА MQ-1 Reaper и европейские Elbit Hermes 900 и IAI Heron.

Словом, Иран обошел Россию в сфере производства БПЛА сразу на несколько корпусов. При этом внеся необходимые изменения в собственные уставы, тогда как в российских общевойсковых уставах беспилотники до сих пор даже не упоминаются. Но Тегеран всегда был готов делиться своими успехами в этой сфере с Москвой. Теперь уже можно сказать то, что до недавнего времени тщательно скрывалось – еще в 2014 году иранцы готовы были передать российской стороне технологии копирования американского RQ-170 Sentinel и даже передать для изучения захваченный ими образец. Тогдашний главнокомандующий Военно-космическими силами России генерал Бондаренко даже вылетал в Иран и высоко оценил иранское предложение. Но в Москве было принято решение о нецелесообразности данного проекта, российская сторона ожидала, что в этой сфере ей помогут израильтяне, а что там дадут «эти иранцы»? С Израилем не случилось, и российская армия осталась без всей линейки БПЛА, которые сейчас существуют только в демонстрационных моделях. Война Азербайджана в 2020 году, операция турецкой армии в Ливии и «специальная военная операция» Москвы в Украине заставила российский генералитет спохватиться – но время уже упущено. Поставки БПЛА из Ирана для российской армии желательны, но невозможны, поскольку Тегеран не хочет «подставляться» перед Западом, пусть даже «ядерная сделка» и висит на волоске.