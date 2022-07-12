США о потолке цен на нефть из России

США и их союзники пока не приняли решение о том, какие именно ввести ограничения цен на нефть из России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в преддверии встречи глав Минфинов и центробанков "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии.

"Мы еще не решили, какой уровень [ограничений] был бы уместным. На этот счет никакого решения нет. Но в принципе мы бы хотели, чтобы это был такой показатель, который даст России определенный стимул продолжать производство, что сделает его прибыльным для России", - цитирует Йеллен ТАСС.

По ее словам, США предлагают исключение, позволяющее России экспортировать нефть, пока цена на нее не превысит уровень, который будет определен. "В противном случае Россия будет полностью отрезана от оказания этих крайне важных услуг, что, вероятно, приведет к закупорке значительного объема российской нефти", - указала она.