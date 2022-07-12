Али Асадов встретился с генпрокурором Грузии

Премьер-министр Али Асадов встретился с генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече было подчеркнуто удовлетворение развитием азербайджано-грузинских дружественных отношений в различных сферах. Было отмечено успешное сотрудничество между органами прокуратуры двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

Также были обсуждены перспективы расширения азербайджано-грузинских связей по многим направлениям. Во встрече принял участие генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.