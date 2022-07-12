«У нас сейчас осталось ракет мало. Это объективно. То есть мы порядка 3000 ракет применили. По количеству примененных крылатых ракет мы уже превзошли США во всех проведенных войнах. На самом деле, это большая нагрузка на бюджет». Об этом в эфире бывшего командующего сепаратистами Донбасса и офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) заявил военный эксперт Максим Климов.

Эксперт добавил, что деньги, потраченные на выпущенные ракеты, могли уйти на средства связи, на беспилотники.