Сегодня, 15 июля, группа ветеранов была обеспечена товарами и материалами по выбранным в рамках программы направлениям бизнеса. За счет предоставленного оборудования они создали небольшие хозяйства и предприятия. За последние неделю агентство предоставило активы 170 лицам из этой категории.

За последнюю неделю по программе самозанятости около 170 семей шехидов и ветеранов были обеспечены активами.

Государственное агентство по трудоустройству при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана продолжает оказывать семьям шехидов и ветеранам соответствующие меры поддержки в рамках программы самозанятости.

В целом за прошедший период текущего года Госагентством было обеспечено привлечение к программе самозанятости 915 семей шехидов, ветеранов и членов их семей.

Отметим, что лицам, вовлеченным в программу, предлагаются бизнес-конверты по производству, обслуживанию и сельскому хозяйству.