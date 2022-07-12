Специалист-эксперт Минздрава обратился к населению

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Азербайджана Закир Гулиев рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в мире и Азербайджане, дал советы гражданам, как обезопасить себя от заражения.

Ситуация с коронавирусом в мире лучше не становится. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболеваемость COVID-19 растет в большинстве стран. Это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 штамма «омикрон». Эксперты ВОЗ считают, что летом уровень распространения вируса в мире существенно возрастет из-за того, что многие страны отменили почти все ограничительные меры.

Говоря о текущей ситуации в мире по COVID-19, Гулиев отметил, что в связи с наблюдаемым в последнее время ростом числа заражений Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление, в котором говорится, что пандемия коронавируса продолжается и появляются новые мутации вируса. В настоящее время наблюдается резкий рост заражений в США, странах Европы.

Что касается ситуации с коронавирусом в Азербайджане, врач сказал, что по сравнению с предыдущими месяцами в настоящее время наблюдается рост заражения коронавирусом, и чтобы «случаи заражения не достигли угрожающего уровня, мы и впредь должны соблюдать правила личной гигиены и социальную дистанцию».

Рассказывая о выявленном в некоторых странах Европы новом подвиде штамма «омикрон», Закир Гулиев отметил, что «европейские вирусологи обеспокоены появлением нового варианта (BA.2.75) штамма «омикрон» COVID-19, который впервые был выявлен в нескольких регионах Индии в конце июня и распространился на другие страны, включая Великобританию, США, Австралию, Германию и Канаду. За вариантом BA.2.75 пристально следят в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Если мы посмотрим на историю вирусологии, то увидим, что некоторые мутации могут приводить к изменениям характерных особенностей вируса, таких как механизм передачи вируса (например, он может распространяться быстрее) или степень тяжести вызываемого им заболевания (например, он может вызывать более тяжелое заболевание).

Такую же картину мы видели и при более ранних вариантах коронавируса. Наблюдения показывают, что, несмотря на снижение смертности от коронавируса, заражаемость растет. Заражение вариантом «омикрон» у многих людей сопровождается обычными простудными симптомами, такими как насморк, головная боль, усталость, чихание и боль в горле. Что касается симптомов, связанных с ранними мутациями COVID-19, таких как потеря обоняния и чувство вкуса, кашель и высокая температура, они по-прежнему считаются основными признаками заражения. Если сравнивать «дельта» и «омикрон» штаммы, то увидим, что «дельта»-штамм имеет более высокую летальность среди заболевших.

Врач советует во избежание новой волны коронавируса «продолжать следовать правилам личной гигиены (правильно мыть руки водой с мылом, использовать антисептики) и избегать мест большого скопления людей без крайней необходимости... использовать защитные маски в закрытых помещениях и в переполненном общественном транспорте».