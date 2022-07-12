Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) вместе с приглашенным на его передачу военным экспертом Максимом Климовым осудили ракетный удар российской армии по Виннице.

Собеседники усомнились в целесообразности нанесения ракетного удара по Виннице, так как Дом офицеров, по которому согласно утверждениям Минобороны РФ, ударили российские военные, находился вплотную к гражданским объектам, в частности, к торговому центру.

«Даже если там размещались националисты, рядом находятся гражданские объекты… Удар по Виннице - это, в первую очередь, удар по нам самим. Во-первых, это реакция населения на это. Во-вторых, та ракета, которая может понадобиться нам в реальном бою, ее уже нет», - заявил Климов.