Евросоюз значительно сократил импорт российского угля

Европейский союз резко сократил импорт энергетического угля из России в преддверии полного запрета на его закупки, что усугубляет опасения относительно усиливающегося энергетического кризиса, пишет Financial Times.

Морские поставки угля в Евросоюз из России в июне составили всего 1,7 млн тонн, что на 48% ниже майского объема. Согласно данным консалтинговой фирмы CRU, это самое значительное сокращение как минимум с 2019 года. До этого показатель повышался три месяца подряд. Аналитик CRU Дмитрий Попов считает, что вероятно, европейские компании накопили значительное количество российского угля перед введением полного запрета на его импорт. "Мы слышим, что не хватает складских запасов для железной руды, потому что они заняты углем", - сказал Попов.

Издание отмечает, что европейские страны все больше зависят от угля из-за ограниченных поставок российского газа в последние месяцы. Германия, Нидерланды, Австрия и Франция планируют в этом году использовать угольные электростанции, чтобы покрыть дефицит газа, а это означает, что сокращение импорта из России, вероятно, приведет к росту цен на электроэнергию.