Семья умершего в плену «ДНР» британца обвинила в его смерти власти России обновлено
Семья умершего в плену непризнанной «ДНР» британца Пола Ури обвинила в его смерти правительство России и тех, кто непосредственно держал его в заточении, пишет ВВС.
По их словам, им доподлинно известно, что в момент задержания у Пола при себе был инсулин, так как он страдал диабетом 1-го типа. Власти «ДНР» не могли не знать, что это за средство и при каком диагнозе его прописывают.
Они также отказывались пускать к пленникам представителей Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, которые несколько раз порывались проверить, в каких условиях содержатся британцы.
Это говорит только о том, считает семья, что условия были ужасными, и «ДНР»-овцы не хотели, чтобы об этом узнали.
Пророссийские власти самопровозглашенного образования обвинили в смерти британца правительство Британии, которое якобы отказалось вести переговоры о судьбе своего гражданина и не обеспечило ему медицинскую помощь.
Однако родные Пола Ури отвергли эти заявления, рассказав британской прессе, что власти в Лондоне совместно с Красным Крестом делали все возможное, но их неоднократные запросы не удовлетворялись.
Сейчас семья хочет вернуть тело Пола в Британию, однако правозащитники считают, что шансов на это мало. Они намерены просить британское правительство подключиться к переговорам о выдаче тела.
В этом случае с помощью судмедэкспертизы в Британии можно было бы точно установить причины смерти Ури. Родственники подозревают, что его могли пытать, хотя независимых подтверждений их предположениям нет.
Одновременно именно это может быть главной причиной нежелания «ДНР» вернуть тело родным.
* * * 13:54
Британец Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, находившийся в плену у сепаратистов Донецка, умер от «хронических болезней», сообщили в «ДНР».
«Во время первого медицинского осмотра у Пола Ури был выявлен ряд хронических заболеваний, в том числе инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы. Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», - говорится в сообщении «омбудсмена «ДНР».
The Insider пишет, что в конце апреля на территории Запорожской области Украины российские военные задержали двух британцев, 45-летнего Пола Ури и 22-летнего Дилана Хили. Они представились волонтерами неправительственной организации Presidium Network, занимающейся эвакуацией людей из зон конфликта. Ури и Хили направлялись в сторону Днепрорудного в Запорожской области и были схвачены на блокпосте. «Мы знаем, что мой сын был схвачен русскими, когда пытался помочь гражданам Украины. Он был там по собственной воле», - заявляла пожилая мать Ури телеканалу Sky News с просьбой помочь вызволить ее сына из плена. Пола Ури из английского города Уоррингтона описывают как «семьянина с детьми», который «не прошел службу в армии» и решил заняться гуманитарной деятельностью. Ранее у него был опыт работы в Афганистане. Там он провел 8 лет в качестве гражданского подрядчика.