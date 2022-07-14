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Семья умершего в плену непризнанной «ДНР» британца Пола Ури обвинила в его смерти правительство России и тех, кто непосредственно держал его в заточении, пишет ВВС. По их словам, им доподлинно известно, что в момент задержания у Пола при себе был инсулин, так как он страдал диабетом 1-го типа. Власти «ДНР» не могли не знать, что это за средство и при каком диагнозе его прописывают. Они также отказывались пускать к пленникам представителей Красного Креста и других международных гуманитарных организаций, которые несколько раз порывались проверить, в каких условиях содержатся британцы.

Это говорит только о том, считает семья, что условия были ужасными, и «ДНР»-овцы не хотели, чтобы об этом узнали. Пророссийские власти самопровозглашенного образования обвинили в смерти британца правительство Британии, которое якобы отказалось вести переговоры о судьбе своего гражданина и не обеспечило ему медицинскую помощь. Однако родные Пола Ури отвергли эти заявления, рассказав британской прессе, что власти в Лондоне совместно с Красным Крестом делали все возможное, но их неоднократные запросы не удовлетворялись. Сейчас семья хочет вернуть тело Пола в Британию, однако правозащитники считают, что шансов на это мало. Они намерены просить британское правительство подключиться к переговорам о выдаче тела. В этом случае с помощью судмедэкспертизы в Британии можно было бы точно установить причины смерти Ури. Родственники подозревают, что его могли пытать, хотя независимых подтверждений их предположениям нет. Одновременно именно это может быть главной причиной нежелания «ДНР» вернуть тело родным.

* * * 13:54 Британец Пол Джонсон Энтони Доминик Ури, находившийся в плену у сепаратистов Донецка, умер от «хронических болезней», сообщили в «ДНР».