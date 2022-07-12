В Мингячевире задержали мошенницу из городской галереи

Прокуратура Мингячевирского района заявила о задержании заместителя директора городской картинной галереи Фатмы Алекперовой, обвиняемой в вымогательстве денег у гражданина под видом трудоустройства.

Расследованием установлены обоснованные подозрения в том, что Фатма Алекперова, дав ложные обещания о приеме на работу своего знакомого в Мингячевирскую центральную городскую больницу, взяла у него 7 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) Уголовного кодекса.

В настоящее время расследование по делу продолжается.