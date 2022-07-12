Резников анонсировал серьезные изменения на поле боя в пользу Украины

На поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Это может произойти уже до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников изданию Financial Times.

"До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной", - заявил Резников.

Министр выразил уверенность, что Украина получит более систем большой дальности, в частности, американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже "изменили правила игры в войне".