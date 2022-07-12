Резников анонсировал серьезные изменения на поле боя в пользу Украины
На поле боя произойдут серьезные изменения в пользу Украины. Это может произойти уже до конца текущего года. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников изданию Financial Times.
"До конца этого года произойдут серьезные изменения на поле боя в пользу Украины. Я надеюсь, что в этом году мы увидим контрнаступательную кампанию, и что она будет успешной", - заявил Резников.
Министр выразил уверенность, что Украина получит более систем большой дальности, в частности, американских реактивных систем залпового огня HIMARS, которые уже "изменили правила игры в войне".
"Украина использовала их (HIMARS - ред.) за последние три недели для нанесения ударов по российским складам боеприпасов далеко за линией фронта, повредив артиллерийскую машину РФ", - отметил Резников.
Он сказал, что США сначала опасались, что отправка в Украину HIMARS приведет к эскалации войны, но теперь, по его словам, партнеры пришлют больше, в том числе с ракетами с дальностью полета 300 км.
"Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать HIMARS с точностью и изяществом, и мы получим еще большую и большую дальность", - уверен Резников.
Глава Минобороны добавил, что западное оружие имеет большую дальность действия и точнее, чем старая украинская артиллерия советских времен, а потому теперь потери украинских военных существенно сократились в сравнении с тем, что еще в мае на Донбассе в среднем составляли до 100 человек в день.