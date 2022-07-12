В Эстонии запретят гражданам России и Беларуси владеть оружием

Граждане Беларуси и России, проживающие в Эстонии, лишатся права владеть оружием. Это предусмотрено новым коалиционным соглашением между Партией реформ, Отечеством и Социал-демократической партией, которое было подписано сегодня. Ожидается, что коалиционное соглашение утвердит парламент, после чего подавшей вчера в отставку премьер-министру Кае Каллас будет предоставлен мандат на формирование нового правительства.

"Лицензии на владение оружием, выданные гражданам России и Беларуси, будут признаны недействительными", - отмечается в коалиционном договоре.

По словам будущего министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, соответствующий закон может быть принят к концу этого года.

Ляэнеметс заявил порталу ERR, что лицензии на владение оружием следует аннулировать не только у граждан России и Беларуси: "Это вопрос, напрямую связанный с госбезопасностью. Однако касается он не только граждан тех стран, которые, скажем так, не слишком дружественно относятся к Эстонии. Полиции необходимо осуществить более масштабную проверку. Ведь, я уверен, среди нас есть и эстонские граждане, недружественно настроенные в отношении Эстонии и Украины. Чьи мысли и идеи в условиях обостренной ситуации могут представлять угрозы. Ими тоже стоит заняться. Изменение закона займет несколько месяцев. За лето нам предстоит подготовить множество законопроектов, которые осенью будут вынесены на рассмотрение в Рийгикогу. То есть закон может быть принят к концу года".