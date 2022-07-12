Эрдоган: попытки нанести ущерб Турции обречены на провал

«Любые попытки нанести ущерб экономике Турции, которую не смогли сломить давлением, попытками переворотов и терроризмом, обречены на провал», - отметил Эрдоган, выразив уверенность, что Турция в ближайшее время покинет «зону [инфляционной] турбулентности».

Попытки нанести ущерб Турции, в частности ее экономике, обречены на провал, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении, приуроченном к шестой годовщине предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года, передает Anadolu.

По словам турецкого лидера, «особая значимость событий 15 июля в том, что народ Турции впервые открыто и успешно предотвратил попытку насильственного захвата власти в стране. История Турции с точки зрения проявления национальной воли и приверженности к демократии делится на два этапа: до и после 15 июля».

Эрдоган подчеркнул, что Турция не отступает перед лицом нападок антитурецких сил, использующих террористические организации, в том числе предателей FETÖ. «Мы идем навстречу угрозам, предотвращая их», - отметил президент.

Турецкий лидер подчеркнул, что предпринято все возможное, чтобы события, подобные попытке переворота 15 июля, больше не повторялись.

Президент Турции призвал жителей Стамбула в пятницу собраться на площади Сарачхане на митинг памяти жертв событий 2016 года.