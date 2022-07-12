Байден прибыл на встречу с главой Палестины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Вифлеем на Западном берегу для встречи с главой Палестины Махмудом Аббасом, сообщила газета The Washington Post.

Короткая встреча с палестинским лидером состоится после двухдневных переговоров с Израилем. Ожидается, что президент США объявит о дополнительной помощи Палестине в размере около $200 миллионов. Ранее он пообещал выделить $100 миллионов больницам, которые обслуживают палестинцев в восточном Иерусалиме.

Несмотря на финансовую поддержку, эксперты считают, что Джо Байден не будет выдвигать никаких новых дипломатических инициатив по урегулированию палестино-израильского конфликта.