Азербайджанские стартапы получат уникальный шанс выйти на международный рынок

Акселерационный центр SABAH.lab проведет крупнейшее локальное мероприятие по стартапам и инновациям - Baku ID. Summer 2022. Основная цель мероприятия - представить самые сильные локальные стартап-проекты известным местным и международным инвесторам, экспертам и менторам экосистемы, а также обсудить будущее инновационной экосистемы со всеми, кто вносит свой вклад в нее. Об этом рассказали в Министерстве образования.

Во время мероприятия местные стартаповцы представят свои идеи инвесторам и получат шанс получить инвестиции.

На мероприятие приглашены более 50 инвесторов из разных стран мира, таких как Турция, Израиль, ОАЭ, Сингапур. Среди них Джеффри Чар, основатель и генеральный директор J-Seed Ventures, а также основатель SOGO Energy и TRENDE; Наталия Федулова из 500 Global; Нофар Шнайдер, инвестор в StageOne Ventures; Тугче Эргюль, соучредитель Angel Labs, первого в мире инвестиционного акселератора; Адам Бек, инвестор Surround Ventures, соучредитель WonderBrain Technologies; Дана Элиаз, инвестор Blumberg Capital; Гай Збарский, основательDroam и венчурный партнер AltaIR Capital.

Генеральный спонсор мероприятия - Kapital Bank. Также в числе спонсоров BP, Qala Sığorta и Qala Həyat.

На Baku ID Summer 2022 выступит 21 команда-резидент Акселерационного центра. В мероприятии будут участвовать стартапы из сферы образования, медицины, моды, кадровых технологий, электронной коммерции, NFT и блокчейн-технологий, платформы влиятельного маркетинга и других сфер. 10 из этих стартапов успешно окончат 6-месячную программу Yarat, остальные 11 - 3-месячную программу Sürət.

Резидентам SABAH.lab и другим местным стартапам будет выделено определенное количество времени на выступление перед зрителями и инвесторами. Кроме того, члены команд стартапов смогут встретиться с инвесторами и представить свои идеи во время нетворкинга.

Акселерационный центр SABAH.lab, являющийся организатором мероприятия, создан в 2021 году по инициативе Министерства образования. Партнером центра является IE Business School, самая престижная бизнес-школа Европы. На данный момент SABAH.lab внедрила две программы ускорения - Yarat и Sürət.