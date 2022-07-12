Автор мирового бестселлера в интервью haqqin.az: «Запад принудит Украину к миру с Россией за счет уступки территорий»

Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 15:15

Похоже, Борис Джонсон привнес в британскую политику еще одну традицию – какую бы партию ни представлял будущий премьер-министр, Англия будет активно поддерживать Украину в вооруженном противостоянии с Россией. Об этом в интервью haqqin.az сказал Оуэн Мэтьюз - известный британский писатель и журналист, автор мирового бестселлера «Антисоветский роман», бывший шеф московского бюро журнала Newswеек.

По его словам, хотя формально и политически Великобритания уже не является частью Евросоюза, своей принципиальной поддержкой Киева Борис Джонсон установил своеобразную планку для всей Европы. «Сегодня на пост премьер-министра Великобритании претендуют двенадцать человек, - сказал Мэтьюз. - Но ни у одного из них нет такого политического веса, харизмы и связей, как у Джонсона. Безусловно, политическая линия в поддержку Украины останется прежней, но вряд ли преемнику Джонсона, кем бы он ни был, удастся заменить его в вопросе помощи Киеву. И это плохая новость для Украины. Но еще хуже для Зеленского складывается европейская ситуация с газом». По мнению британского писателя, главная опасность для Украины заключается в том, что позиция большей части населения Германии, Франции и ряда других европейских стран в отношении войны в Украине может измениться. Как показывает последний опрос общественного мнения, проведенный в странах Евросоюза, большинство поддерживает «мир» в российско-украинской войне даже за счет потери Украиной определенных территорий. За «справедливость», означающую наказание Путина и полную победу Украины, проголосовало меньшинство. Совершенно противоположные результаты дал этот же опрос в странах Балтии и Польше, где большинство за «справедливость» и продолжение войны до победы Украины.

«Существуют серьезные опасения, что тенденция в сторону «мира» ценой захвата Россией части украинских территорий может усилиться к зиме, когда европейцы начнут остро ощущать нехватку российского газа, - отмечает Мэтьюз. – Британия от него не зависит, тогда как основным поставщиком газа в Германию и ряд других государств Европы является не кто иной, как «Газпром». Киеву следует отбить вторжение России до того момента, пока европейцы не начали стонать от высоких цен на газ или даже полного прекращения поставок топлива из России». Мэтьюз опасается, что если до осени Украина не добьется перелома военной ситуации в свою пользу, ведущие страны Евросоюза начнут оказывать давление на Киев, принуждая Зеленского заключить невыгодный для него мир с Россией. «Это будет чем-то вроде Минских соглашений-3, - говорит писатель. – И именно в этом заключается главная опасность для Украины. Причем давление на правительство канцлера Шольца или президента Макрона будет исходить непосредственно от их недовольных избирателей». Мэтьюз отмечает, что фундаментальная поддержка со стороны США является главным преимуществом Украины. Материальная, политическая и военная помощь, оказываемая Соединенными Штатами, несопоставима ни с чем.

«США помогают Киеву в несколько раз больше, чем вся Европа и весь остальной мир вместе взятые, - утверждает британский писатель. – Мало того, поддержка США Украине, если потребуется, может быть бесконечной». Мэтьюз отметил скепсис, с которым европейцы наблюдают за попытками президента Байдена обвалить мировые цены на нефть за счет роста нефтедобычи монархиями Персидского залива. «В конце ХХ века США сумели договориться с саудитами по росту нефтедобычи, обрушить цены на «черное золото» и окончательно обанкротить СССР, - говорит писатель. - Но тогда у США были мощные рычаги давления на Саудовскую Аравию. Сейчас же таких механизмов воздействия на Эр-Рияд у Вашингтона нет». Вместе с тем, по мнению Мэтьюза, Россия понесла гораздо больше военных потерь, чем ожидала до наступления на Украину. По его словам, Россия испытывает чудовищные трудности с обновлением военной техники и вынуждена использовать арсенал еще советских времен - от бронемашин до ракет. У Кремля также ощутимые проблемы с пополнением живой силы. Чтобы привлечь к участию в войне опытных военнослужащих, им обещают зарплату до 3.000 долларов в месяц.

«Тем не менее, - резюмирует писатель, - Россия пока еще сохраняет военное преимущество и ресурсы для продолжения войны. Пока у Украины не будет паритета в вооружениях, перелома ситуации в пользу ВСУ не будет. По оценке британского Министерства обороны, армия России использует ежедневно до 20.000 артиллерийских снарядов. Возможностей вести артиллерийский огонь с такой же интенсивностью у Украины пока нет». Мэтьюз считает, что в абстрактном будущем поддержка США гарантирует Украине победу. Что же касается Европы, то ее поддержка Киева во многом зависит от ситуации с обеспечением газа. «Киев категорически отказывается от мирных переговоров с Россией, которые неизбежно приведут к потере территорий, - констатирует Оуэн Мэтьюз. - Западные политики готовы поддержать позицию Украины, но не готовы остаться без газа. Не секрет, что Германия, являющаяся ведущей экономикой Евросоюза, не сможет уже в ближайшие месяцы выжить без российского газа. Как известно, еще до войны в Украине ЕС планировал отказаться от российских энергоносителей, была даже принята стратегическая программа сделать это до 2029 года, которая сейчас ускорена. Но на календаре у нас только 2022 год. И предстоящей зимой Германии, Франции, другим странам Евросоюза без «Газпрома» не справиться. Поэтому, когда «миротворцы» в Европе говорят о мире, это значит, что они предлагают Киеву смириться с потерями своих территорий». Говоря о санкциях, Мэтьюз отметил, что из-за 700-процентного роста цен на газ Россия только в этом году заработает 285 миллиардов долларов. И это при меньшем объеме экспорта топлива, чем в прошлом году. В то же время купить на эти деньги то, что необходимо для развития экономики, Россия не может.