«США заплатят за «применение сил» в отношении Ирана»

Представитель Вооруженных сил Исламской Республики Иран Аболфазл Шекарчи после заявления Джо Байдена об использовании варианта «применения силы» против Исламской Республики Иран заявил, что они за это заплатят.

«Разговоры о применении сил исходят из психологических операций, добычи нефти, восстановления благоговейного страха перед разбитыми США, замедления процесса краха Израиля, спасения слабеющей экономики США с дальнейшими продажами оружия в регионе. Они очень хорошо знают, что будут платить за применение сил против Ирана, так им лучше изучать ситуацию в регионе, чтобы правильно анализировать будущее», - цитирует его IRNA.