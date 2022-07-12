С лимузина Байдена сняли флаг Израиля перед визитом в Восточный Иерусалим

Очевидцы заметили, что при въезде кортежа президента Соединенных Штатов на территорию Восточного Иерусалима с машин сняли израильские флаги, сообщает The Jerusalem Post.

Ранее флаг на лимузине президента присутствовал. Израильтяне ход расценили как прямой подрыв израильского суверенитета над восточной частью столицы.

До этой поездки Вашингтон отказался разрешать израильским чиновникам сопровождать Байдена во время его визита в больницу.

«Визит Байдена в Восточный Иерусалим без официального израильского сопровождения является деструктивным шагом по отношению к Израилю, даже если он был совершен с улыбками и рукопожатиями», - прокомментировала депутат Религиозно-сионистской партии Орит Струк.