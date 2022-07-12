Главой Судейского комитета АФФА стал турок

Были приняты решения по четырем вопросам. Турецкий специалист Барыш Шимшек назначен сроком на два года главой Судейского комитета. Он заменил на этом посту австрийца Фритца Штухлика.

Главным тренером молодежной сборной Азербайджана назначен Самир Алиев. Он проработает на этом посту как минимум один отборочный цикл. Ранее молодежку возглавлял серб Милан Обрадович.

Наряду с этим, Исполком АФФА положительно ответил на обращение футбольного клуба «Сабах» о неучастии резервной команды в чемпионате Первого дивизиона.

Также было принято решение об определении критериев для перехода команды Региональной лиги в Первый дивизион. Клуб, который будет отвечать соответствующим требованиям и первым подаст заявку, будет принят в Первый дивизион.

Несколько слов о Барыше Шимшеке. 46-летний специалист долгие годы был элитным арбитром в Турции. В период с 2013 по 2015-й годы Шимшек являлся рефери ФИФА.

В турецкой Суперлиге он отсудил более 200 матчей. Также на его счету более 100 международных игр, в том числе в Лиге чемпионов, в Лиге Европы и на чемпионате Европы.

В качестве дополнительного помощника главного арбитра Шимшек работал на финале Лиги чемпионов в 2015 году. Помимо этого, в его активе четыре полуфинала ЛЧ и один полуфинал Лиги Европы.

С 2019 года Шимшек возглавлял Судейский комитет Федерации футбола Турции, был координатором проекта VAR.