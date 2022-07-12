«Медиазона» и BBC подтвердили гибель более 4 700 российских военных в Украине

«Медиазона» отмечает, что таким образом подтвержденные потери РФ за полгода войны в Украине превысили потери федеральных сил за три года второй чеченской войны.

C 24 февраля по 15 июля в Украине погибло 4 760 российских военных, установили по открытым данным журналисты Русской службы BBC и «Медиазоны» вместе с волонтерами.

По официальным данным Минобороны РФ, с октября 1999 года по декабрь 2002 года общие потери федеральных сил в Чечне убитыми составили 4 572 человека.

С 1 июля появились 17 сообщений о гибели старших офицеров в звании от подполковника. Как отмечает «Медиазона, это самый серьезный рост за последние месяцы войны.

Минобороны России не называло число погибших на войне в Украине с конца марта - тогда было заявлено о гибели 1 351 человека. Генштаб ВСУ утверждает, что на данный момент погибло около 38 тысяч российских военных.