Байден: «Палестинцы заслуживают собственное государство»

Президент США Джо Байден подтвердил приверженность Соединенных Штатов решению конфликта между Израилем и Палестиной на основе сосуществования двух государств. Об этом он заявил в ходе встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

«Палестинский народ заслуживает своего собственного государства, которое было бы независимым, суверенным, жизнеспособным и сопредельным», - цитирует Байдена BBC.

Президент США отметил, что «в данный момент почва еще не созрела» для возобновления мирных переговоров между Израилем и палестинцами, однако добавил, что его администрация продолжит попытки способствовать прогрессу в этом вопросе.