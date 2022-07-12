Бакинский суд оправдал Гусейнова, пойманного с 5 кг героина

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу Эльвина Гусейнова, обвиняемого в хранении и незаконном обороте крупной партии наркотиков, передает АПА.

Согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, поскольку в действиях Гусейнова отсутствовал состав преступления, он был оправдан и освобожден из зала суда.

Ранее Э.Гусейнов был задержан сотрудниками Насиминского районного управления полиции. У него было обнаружено 5 кг героина и электронные весы, которые он использовал для продажи наркотиков.