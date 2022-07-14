Резников: Украина обязалась не бить из HIMARS по России
Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Киев обязался не применять HIMARS по целям на территории Российской Федерации. Об этом Резников заявил в интервью BBC.
«Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации.
Мы везде это продемонстрировали, даже я персонально сделал это письмом на имя моего коллеги - руководителя Пентагона, - что мы будем использовать американское оружие для сдерживания врага и деоккупации временно оккупированных земель только на территории Украины», - отметил министр.
На вопрос, распространяется ли обязательство украинской стороны на Крым, Резников ответил: «Я сказал (министру обороны США Ллойду Остину – ред.), что у нас достаточно стратегических объектов на оккупированных россиянами украинских территориях. На что он ответил: мы тебя поняли».