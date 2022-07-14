Резников: Украина обязалась не бить из HIMARS по России

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что Киев обязался не применять HIMARS по целям на территории Российской Федерации. Об этом Резников заявил в интервью BBC.

«Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории Российской Федерации.