Будапешт заявил о военном плане по защите венгров в Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна подготовила сценарии военной чрезвычайной ситуации (ЧС) для защиты венгров, живущих на западе Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Index.

Сийярто отметил, что Евросоюз должен сосредоточиться на скорейшем мирном завершении военного конфликта России и Украины. «В нашей стране подготовлены сценарии военной чрезвычайной ситуации… В наших интересах, чтобы на востоке как можно скорее установился мир, потому что тогда мы сможем избежать опасных сценариев, подготовленных для того, чтобы спасти и защитить 150 тыс. живущих в Закарпатье венгров», - заявил он.

По его словам, у Венгрии нет разногласий с Украиной, но у сторон «разные интересы». Он заявил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы оставаться в стороне военного конфликта России и Украины.