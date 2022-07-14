Джемаль Бустани, автор haqqin.az 16:54

Саудовская Аравия намерена открыть свое воздушное пространство для всех рейсов, совершаемых израильскими авиакомпаниями. В международных отношениях бывает так – вроде как формального договора о стратегическом партнерстве и нет, а отношения между странами все лучше и лучше. Израильско-саудовские отношения – это как раз такая история, с каждым днем эти государства, еще недавно враждовавшие между собой, становятся все ближе.

Эр-Рияд не поставил свою подпись под Авраамовыми соглашениями, но небо Саудовской Аравии для израильских авиаперевозчиков уже открыто. Скажу больше – как бы ни молчали по этому поводу саудиты и Тель-Авив, между странами постепенно возникает и военно-техническое сотрудничество. Буквально вчера министр обороны Израиля Бени Ганц ознакомил американского президента с перечнем негласных сделок о сотрудничестве в оборонной сфере между еврейским государством и теми арабскими странами, которые еще не решились присоединиться к Авраамовым соглашениям. В первую очередь речь, разумеется, идет о Саудовской Аравии. И вот, согласно этим спискам, если в 2021 году израильской оборонной продукции страны Авраамических договоренностей закупили у Израиля военной продукции на 800 миллионов долларов, то саудиты за это время приобрели у еврейского государства той же продукции на 250 миллионов долларов. Цифра весьма показательна и перспективна. Нетрудно представить себе, что в дальнейшем она вполне может вырасти еще на порядок, а то и больше. Если, конечно, динамика взаимных связей останется положительной. Хотя, с другой стороны, а что этому может помешать?

У двух стран общий противник – Иран, в сдерживании региональной экспансии которого они жизненно заинтересованы. У них общий союзник – США, пусть к нему и регулярно возникают вопросы из-за его вихляний, вызванных зацикленностью американских политиков из демократического лагеря на «правах человека» в их сугубо американском прочтении. Только по этим двум параметрам Эр-Рияд и еврейское государство объективно «обречены» на сближение. И делают шаги навстречу: саудиты открыли свое воздушное пространство для израильских авиаперевозчиков – Тель-Авив одобрил территориальную сделку между Саудовской Аравией и Египтом в Красном море. Но что главное – саудовская улица в лице молодежи, а это почти 70 процентов сегодняшнего населения Аравии, практически полностью разделяет намерения наследного принца Мухаммада бин Салмана установить более тесные отношения с Израилем. Людям пожилым и консервативным это кажется немыслимым, но их мнение мало что значит. Молодежь привлекают новые возможности, которые открывает партнерство Саудовской Аравии и Израиля, а потому они стремительно отказываются от обветшавших догм, и этот парадокс еще предстоит изучить социологам. Саудовской молодежи импонирует история израильского успеха, успеха еврейского государства, во враждебном окружении и с минимумом ресурсов добившегося значительных экономических достижений, и они стремятся присоединиться к нему.

А солидарность с палестинцами, спросите вы? Та самая солидарность, которая длительное время была краеугольным камнем во враждебности к Израилю арабского мира? Так по этому поводу хорошо на днях в саудовской газете Independent Arabia высказался бывший министр информации Кувейта Саад бин Тефла аль-Аджми. Он заявил, что хотя палестинские арабы страдают из-за «израильской оккупации», но их собственное руководство дополнительно усугубляют страдания своего народа. Более того, по мнению экс-министра, «хамасовское руководство в секторе Газы восхищается Ираном, а руководство Палестинской автономии, контролирующее Западный берег, прославляет покойного иракского диктатора Саддама Хусейна».