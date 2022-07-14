Сахиль Бабаев о преимуществах системы ƏMAS

Внедрение подсистемы «Труд и занятость» (ƏMAS) предусматривает ряд изменений в сфере регулирования трудовых отношений и электронизации применяемой в этой сфере системы документации. Подсистема сформировала единую платформу трудовых отношений для всех работодателей и работников и новый механизм поддержки всех участников рынка труда.

Такое мнение высказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на совещании, посвященном данной теме. На встрече состоялись обсуждения по расширению функциональности ƏMAS, созданию новых отделов и совершенствованию ее деятельности.

Также было заявлено, что ведутся работы в направлении усовершенствования нормативно-правовой базы в сфере трудовых отношений. Эти шаги направлены как на обеспечение трудовых прав работников, так и на поддержку работодателей в процессе реализации положений законодательства.