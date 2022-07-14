Евросоюз хочет запретить импорт мазута из России
ЕС планирует запретить импорт российского мазута после 10 августа, что на полгода раньше планируемого срока, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Как объяснили трейдеры, мазут может попасть под ограничения раньше срока из-за своего таможенного кода. Запреты Евросоюза основаны на специальных кодах, которые использует таможня. Технически мазут относится к нефтепродуктам, однако в таможенных документах он приписан к коду 2707, который обозначает уголь. К этому коду также приписаны «масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых вес ароматических компонентов превышает вес неароматических компонентов». Мазут приписан к коду 2707 из-за содержания ароматики, превышающего 50%.
«Есть некоторые исключения, когда нефтепродукты, не полученные путем перегонки угля, также будут классифицироваться под кодом 2707 в случае, если они имеют сходные химические характеристики», - рассказал Reuters анонимный чиновник ЕС.
По словам источников, знакомых с темой, Россия не пострадает от запрета на импорт мазута. «Только небольшие объемы экспортируются сейчас из России напрямую в европейские страны», - сказал один из них. Основная часть грузов с российским мазутом в последнее время направлялась в нефтяной хаб ОАЭ в Фуджейре и в инфраструктуру перевалки между судами у греческого порта Каламата.
С 10 августа вступает в силу пятый пакет антироссийских санкций, который включает в себя запрет на импорт угля, древесины, химикатов и другой продукции из России.