Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в рамках своего официального визита в Азербайджан встретился с секретарем Совета безопасности Азербайджана. Об этом говорится в сообщении посольства Ирана в Баку.

В ходе встречи Али Шамхани обсудил со своим азербайджанским коллегой общие исторические, религиозные и культурные корни обеих стран и народов.

Он отметил, что расширение и углубление связей с Азербайджаном является важной составной частью политики Ирана.