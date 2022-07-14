На стрельбище в Вазиани близ Тбилиси завершились показательные учения грузинских и британских военнослужащих в рамках программы комбинированного обучения (JCET), сообщают Новости - Грузия.

Согласно данным, группы обнаружили в заранее установленном районе бронетехнику условного противника и уничтожили с применением противотанковой ракетной системы Javelin. Как сообщает Минобороны Грузии, в учениях принимали участие представители сил специальных операций Великобритании и специальных операций Сил обороны и военнослужащие батальона рейнджеров Грузии.

Отмечается, что учения в Грузии проходили на протяжении трех недель и состояли из двух фаз. Первая - ознакомление с тактико-техническими данными оружия и изучение способов его эффективного применения, вторая - боевые стрельбы в дневное и ночное время. «Целью учений был обмен опытом и повышение уровня боевой готовности», - подчеркивают в Минобороны Грузии.