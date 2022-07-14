Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем заседании выступили представители организаций, признанных потерпевшими по уголовному делу. В частности, представитель Исполнительной власти Имишлинского района потребовал возместить нанесенные госструктуре 6 миллионов 641 тысячу манатов ущерба. Представитель управления культуры и туризма Имишлинского района потребовал от Гаджиева выплаты 31 тысячи 267 манатов, представитель агентства DOST - 674 тысяч манатов, а представитель Имишлинской центральной районной больницы - 67 тысяч 830 манатов.

Позже выступил адвокат Гаджиева Эльмар Керимов. В своем выступлении он подчеркнул, что на судебное заседание были приглашены более 100 свидетелей, и кроме Джамиля Мусаева, главного бухгалтера Имишлинской районной исполнительной власти, ни один из них не был лично знаком с Гаджиевым и не подтвердил свои показания, данные в ходе следствия: «Свидетели давали в суде разные показания. Джамиль Мусаев много лет занимал должность в органах исполнительной власти и сам вел записи. Непонятно, кому и чему он служит. Cвидетели неоднократно упоминали его имя».

По словам Керимова, для осуждения любого человека важно иметь достоверные доказательства: «В ходе судебного разбирательства было удовлетворено только одно мое ходатайство - чтобы в суд были вызваны и допрошены эксперты. Спасибо за это. Они открыто заявили, что экспертиз не проводили. Эксперт, который должен был изучить документы, сказал, что просматривал только акты Минфина и написал заключение на их основании. Техник-строитель сказал, что вообще никакие строительные работы не осматривал. Он сидел в Баку и оттуда писал заключение по строительству в Имишли. То есть обвинения не нашли своего подтверждения, а выводы экспертов основаны на догадках».

Адвокат представил суду некоторые документы и фотографии, касающиеся личности бывшего главы исполнительной власти: «Этот сидящий перед вами человек (адвокат указал на Вильяма Гаджиева – ред.) всю свою жизнь посвятил служению государству. Он ветеран войны, сражался за Родину. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, Юбилейной медалью Азербайджанской Демократической Республики».

Адвокат также прокомментировал решение об аресте имущества Вильяма Гаджиева: «Есть документы, подтверждающие, что сам Вильям Гаджиев и его близкие родственники происходят из известного и состоятельного рода. Он не был в должности, когда это имущество приобреталось. При этом изъятое имущество оформлено не на имя Вильяма Гаджиева, а на имя других лиц».

В завершение своего выступления Керимов сказал, что верит, что суд вынесет справедливое и объективное решение в отношении его подзащитного: «У Вильяма Гаджиева серьезные проблемы со здоровьем, его болезнь подтверждена документами, представленными в ходе следствия. Если помните, какое-то время он не мог участвовать в судебных заседаниях из-за перенесенной операции. Мы просим суд учесть это при вынесении приговора».

Судебный процесс продолжится 18 июля.