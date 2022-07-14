И поляки собирают деньги на Bayraktar для Украины

Жители Польши собирают деньги на приобретение турецких БПЛА «Байрактар ТБ-2» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет издание Balkan Insight.

По данным издания, на данный момент собрано около половины от суммы, необходимой для покупки аппарата. Его стоимость составляет €4,6 млн евро. Как отмечает Balkan Insight, средства собирают с помощью специального сайта.

В конце мая в Литве начался сбор средств на покупку боевого беспилотника Bayraktar турецкого производства для Украины. За один день был собран €1 млн. Литовский ведущий Андрюс Тапинас в прямом эфире инициировал сбор €5 млн на закупку Bayraktar для украинской армии. Через несколько суток журналист собрал более €4 млн.