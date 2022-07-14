Ильхам Алиев анонсирует подписание важного документа с Евросоюзом

«В этом году внешняя политика Азербайджана была очень активной, и в этом направлении были предприняты новые важные шаги. Международный авторитет нашей страны возрос». Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

Ильхам Алиев остановил особое внимание на сотрудничестве Азербайджана с Евросозом: «Как вы знаете, сейчас мы работаем над новым соглашением. Большая его часть уже согласована. Надеюсь, что в ближайшее время оставшиеся вопросы будут согласованы».

Президент Азербайджана напомнил о контактах с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем в формате обсуждений по нормализации азербайджано-армянских отношений.

«Однако в то же время ведутся широкие обсуждения, связанные с дальнейшим развитием связей между Европейским союзом и Азербайджаном. В ближайшие дни между ЕС и Азербайджаном будет подписан важный документ - Документ об энергетической безопасности, который поднимет наше сотрудничество на более высокий уровень», - сказал глава государства.