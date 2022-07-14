Ильхам Алиев анонсировал встречу Байрамова и Мирзояна

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении - Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян - встретятся в субботу, 16 июля. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на совещании, посвященном итогам шести месяцев текущего года.

«Это будет первая встреча между министрами, и мы надеемся, что она будет результативной. Потому что у меня было несколько встреч с премьер-министром Армении, были встречи представителей Азербайджана и Армении. А между министрами иностранных дел двусторонней встречи еще не было. Вопросы, которые будут обсуждаться, находятся на столе. Я считаю, что хорошим результатом этой встречи может стать то, что армянская сторона сформирует свою рабочую группу», - сказал Ильхам Алиев.